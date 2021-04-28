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جامعة الإسكندرية: انتهاء أعمال امتحانات الميد ترم قبل عيد الفطر (صور)

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس جامعة الإسكندرية المنعقد، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التمريض على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وتوخي الحذر في الفترة الحالية، داعيا كافة منتسبي الجامعة بضرورة تلقى تطعيم كورونا كونه أحد خطوط الدفاع الأولى ضد الفيروس.

ودعا قنصوة، جميع العمداء بضرورة الانتهاء من أعمال امتحانات الـ midterm للفصل الدراسي الثاني قبل عيد الفطر المبارك، والانتهاء من إعلان كافة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب، والاستمرار في الدراسة بنظام الـهجين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة وحزم وتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي.

ووافق المجلس على إعفاء الطلاب الذين يسدد عنهم الرسوم الدراسية من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة من دفع بقية المصروفات الإدارية المقررة بالجامعة، مع مراعاة الآثار المترتبة على هذا القرار.

وكما وافق المجلس على مذكرة التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية بشأن التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والتطويرية والتدريبية والثقافية، ومذكرة التفاهم بين كلية الفنون الجميلة وجامعة كاسيل بألمانيا، وبروتوكول التعاون بين كليتي الطب والعلوم ( وحدة الميكروسكوب الالكتروني)، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة روسيا للتربية البدنية والشباب والسياحة، ومذكرة التفاهم بين كلية التربية للطفولة المبكرة ومشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة JICA.

وأيضا وافق المجلس على إضافة مقرر اختياري بعنوان "سكان مصر والتنمية المستدامة" ليكون أحد المقررات الاختيارية كمتطلب جامعة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى بالجامعة.

كما وافق المجلس على ترقية 18 عضو هيئة تدريس، 10 إلى وظيفة أستاذ و8 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 16 مدرس، ومنح 24 درجة دكتوراه، و41 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.
جامعة الإسكندرية: انتهاء أعمال امتحانات الميد ترم قبل عيد الفطر (صور)
جامعة الإسكندرية: انتهاء أعمال امتحانات الميد ترم قبل عيد الفطر (صور)
جامعة الإسكندرية: انتهاء أعمال امتحانات الميد ترم قبل عيد الفطر (صور)
جامعة الإسكندرية: انتهاء أعمال امتحانات الميد ترم قبل عيد الفطر (صور)
جامعة الإسكندرية: انتهاء أعمال امتحانات الميد ترم قبل عيد الفطر (صور)
جامعة الإسكندرية: انتهاء أعمال امتحانات الميد ترم قبل عيد الفطر (صور)

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