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رئيس "برلمانية الشيوخ" يدعو وزيرة الصحة لعرض الوضع الحقيقي للموجه الثالثة لكورونا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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دعا النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بالاجتماع بممثلي الشعب بمجلسي الشيوخ والنواب لعرض الوضع الحقيقي للموجة الثالثة لكورونا، ولشرح الموقف بالكامل بشأن الإجراءات الخاصة لمجابهتها، مع شرح مدى استعداد المستشفيات.

وشدد "سامي"، على عدم ترك الأمر لتبادل المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي منعا للشائعات مما يساعد على نشر حالة فوضى ورعب المواطنين، موضحًا أن الفترة الحالية مع تزايد الأعداد تستوجب سرعة عقد جلسة بحضور الوزيرة، والنظر في المقترح الخاص بفرض حظر جزئي خاصة في الأسبوع المقبل، والذي يتصادف خلاله عدد من الإجازات، مقترحا أن يدرس تطبيق الحظر من بعد الإفطار وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وكما دعا رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، لضرورة إعطاء المواطنين علامات تشير لوجود خطر حقيقي، مشيرا إلى أن الحظر الجزئي سيكون بمثابة رسالة قوية للمواطنين حول خطورة الموقف"، مشددًا على ضرورة تدشين حملة توعية جديدة لشراسة الموجة الثالثة تحث علي ارتداء الكمامة والرجوع لاستخدام أدوات النظافة والتطهير، وزيادة حملات التطعيم بعد التأكد من توافر المصل بكميات كبيرة وكافية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بتخصيص اعتماد جديد في الموازنة العامة لتوفير مستلزمات الوقاية والعزل في المستشفيات التي تعاني بشدة من نقص هذه المستلزمات وتعتمد بشكل كبير علي مساهمات المجتمع المدني، مع وجود خطة عاجلة للتأكد من توافر الاكسجين وكذلك استعدادية المصانع لتوفيرها وتوفير وسائل النقل لتوصيلها للمستشفيات وفقا لجدول زمني محكم.

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الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ كورونا فيروس كورونا النائب محمود سامي

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