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تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 16 من مسلسل "المداح" لـ حمادة هلال

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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شهدت الحلقة 16 من مسلسل المداح للفنان حماده هلال، عدة أحداث أبرزها حصول المداح والذي يجسد دوره هلال، على المبلغ اللازم لعملية والدته حيث باع   قطع ذهب لسمير أبو المجد والذي يجسد دور محسن منصور.

وذهب الشيخ غالب، والذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير، لرحاب "نسرين طافش" ليستفسر منها بخصوص موضوع زواجها من زين لتؤكد له على رغبتها في الزواج من زين.

ويعرض مسلسل المداح يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة  مساءً، وفي الساعة
العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.

جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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