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بحضور السفير الكندي.."الأسقفية" تكرم طبيبا تطوع لتدريب الجراحين

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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كرم دكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الدكتور  شريف  حنا استشاري الجراحة المصري الكندي الذي جاء إلى مصر خصيصًا ليقضي سبع سنوات لتدريب الأطباء تطوعًا بمستشفى هرمل التابعة للكنيسة حيث نظمت الكنيسة حفلًا لتكريمه بحضور السفير الكندي.

وقال الدكتور شريف عن تكريمه: "لقد قضيت سبع سنوات لخدمة مصر وتدريب وتعليم الأطباء المصريين بمعايير عالمية وتدريبهم على أساليب الجراحة المتطورة"، مضيفًا: "شرف لي تكريم رئيس الأساقفة دكتور منير حنا لي اليوم".
 
واستكمل: "أجريت أكثر من 900 عملية جراحية على مدار السبع سنوات، ولقد كان تحديا كبيرا أن أتى إلي مصر في عام 2013 بسبب الظروف السياسية التي كانت تمر بها  البلاد حيث كانت تعيش سحابة سوداء في زمن الإخوان ولكن بدعم من أسرتي كنت قادرا ليس فقط على أداء العمليات الجراحية ولكن لتحقيق الهدف الأسمى وهو تدريب الجراحين المصريين على إجراء  آلاف العمليات".

واختتم الدكتور شريف: "كان وقتًا مميزا للغاية في مصر بدعم ومساندة كل من دكتور منير حنا رئيس الأساقفة ودكتور سمير رزق الله مدير مستشفى هرمل منوف".

ومن جانبه، قال دكتور منير حنا رئيس الكنيسة في حفل توديع استضافه أمس، إن دكتور شريف تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة ثم سافر إلى كندا ليحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الجراحة حتى قرر أن يلبي نداء وطنه ويعود ليدرب الأطباء المصريين ويجري مئات العمليات الجراحية لمدة ٧ سنوات  وهو أمر لم يكن يحدث دون دعم زوجته.

فيما أعرب لويس دوماس  السفير الكندي بمصر، عن سعادته بالخدمة التي قدمها الدكتور شريف في مصر وتمثيله لكندا عبر الجراحات التي أجراها ومن خلال تدريب الأطباء طوال سبع سنوات قضاها بمصر، مؤكدًا أن الدكتور شريف هو أيضا سفير لكندا بمصر.

وأكد السفير، أن الشعب المصري مرحب ودافئ وتكريم الدكتور شريف خير دليل على ذلك.

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