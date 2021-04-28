عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عدة قرارات مهمة خلال الاجتماع الأسبوعي، وترصدها "الفجر" في السطور التالية:





الموافقة على تخصيص أرض مملوكة لدولة لإقامة محة وسيطة للمخلفات بقنا:





أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة 14.9 فدان، بناحية الدير الغربي بالمحروسة بمحافظة قنا، وذلك لاستخدامها في إقامة محطة وسيطة للمخلفات الصلبة، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة بسرعة تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مدافن صحية، ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.





تخصيص أراضي مملوكة للدولة لإقامة مصنع للمخلفات بسوهاج





كما أعلن رئيس مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة 82.2 فدان، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لاستخدامها فى إقامة مصنع للمخلفات وأنشطة الدفن الصحي للمخلفات الصلبة.





تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة لصالح محافظة الفيوم





ووافق رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، منها مساحة 20 فدانًا، بناحية يوسف الصديق، لصالح محافظة الفيوم، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي، ومساحة 0.84 فدان ناحية مركز إسنا، بمحافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة محطة وسيطة لتجميع المخلفات، ومساحة 89.59 فدان، ناحية فارسكور، بمحافظة دمياط، لاستخدامها في إقامة مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة.





اعتماد قرارات اللجنة الهندسية بشأن الإسناد المباشر للشركات:





واعتمد رئيس مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 21 أبريل الجاري، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 51 مشروعًا لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.





اعتماد التوصيات لجنة انهاء المنازعات بوزارة العدل





وكما اعتمد مدبولي، التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 28 منازعة من المنازعات التي يتم العمل على تسويتها بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء.





شراء جهاز الخلايا الفوتوفلتية تحت إشعاعات مختلفة ودرجات حرارة مختلفة





ووافق رئيس مجلس الوزراء أيضا على شراء جهاز اختبار الخلايا الفوتوفلتية تحت إشعاعات مختلفة ودرجات حرارة مختلفة، والمطلوب لمشروع مركز متميز للخلايا الفوتوفلتية بكلية الهندسة – جامعة أسوان.





شراء قطعة أرض لإنشاء محطة وسيطة لجمع المخلفات لخدمة مركز بنها





وكما أصدر مدبولي، قرارًا بالموافقة على طلب محافظة القليوبية شراء قطعة أرض (أملاك خاصة)، وذلك بناحية قرية مرصفا مركز بنها؛ بغرض إنشاء محطة وسيطة لتجميع المخلفات لخدمة مركز بنها ومراكز المدن المجاورة، وذلك نظرا لوجود ضرورة ملحة للنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة، ولما سيكون لإنشاء هذه المحطة من أثر كبير على رفع كفاءة عمليات نقل المخلفات من مركز بنها ومراكز المدن المجاورة.





تخصيص أراضي مملوكة للدولة لأستخدمها في أنشطة الدفن الصحي بمحافظة البحر الأحمر



