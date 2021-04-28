رئيس "مياه القناة": صيانة منظومة الكلور في المحطات استعدادا لفصل الصيف (صور)

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، على استمرار عملية صيانة لمنظومة الكلور في محطات المياه، بإشراف الدكتور علي محمد، والكيميائي محمد حسين، والفني إبراهيم حسن، وذلك استعدادا لفصل الصيف، لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين بإقليم محافظات القناة الثلاثة.





وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة لمنظومة الكلور بمحطة مياه أبو سلطان للفلوميتر المحطة رقم ١ وحيث تم ضبط مفاتيح جرعة الكلور، وانتظام حقن الكلور بوحدتي المحطة، وتم تشغيل المنظومة بأعلى كفاءة، كما تم عمل صيانة لهيدر غاز الكلور بمحطة مياه المستقبل الكبرى، وضبط جرعات الكلور وتشغيل الخط وتحميل المحطة عليه، كما تم عمل صيانة لمنظومة الكلور لمحطة مياه القنطرة غرب، حيث تم إصلاح جهازwater bath الخاص بَعمل المحطة، كما تم عمل صيانة كاملة لكباين منظومة الكلور بمحطة فايد الكبري، ٦٠٠و٨٠٠ لتر ث \، وتم صيانة منظومة الكلور في محطة مياه المنايف، وتم التشغيل وضبط الجرعات.





وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، على أخذ عينات عشوائية من مياه الشرب، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، والشبكات من مختلف المناطق، في محافظات القناة الثلاثة بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، لعمل التحليل المطلوبة لها " الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا على مدار لـ24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة، وأفضل لمواطني إقليم القناة.



