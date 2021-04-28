شركة القاهرة للدواجن: 17 يونيو نهاية الحق في الحصول على كوبون الارباح

أعلنت شركة القاهرة للدواجن اليوم الأربعاء أنه وفقا لقرارات الجمعية العامة العادية الصادرة في نهاية مارس الماضي، قررت توزيع كوبون رقم 39 بقيمة 16 قرشا.

وأضافت الشركة في بيانا لها، أن توزيع كوبون الأرباح يأتي أرباح الفترة المالية خلال عام 2020، مشيرة إلى أن تاريخ صرف الكوبون سيكون يوم 20 يونيو، على أن يكون نهاية الحق في الحصول على كوبون 17 يونيو يونيه القادم.