جنات لـ"لأول مرة" على راديو إينرجي: الحب الأول هو الحب الأخير





حلت الفنانة جنات ضيفة على برنامج "لأول مرة"،على راديو إينرجي 92.1، البنرامج الذي تعده وتقدمه إيناس سلامة الشواف.



وقالت جنات إنها لا تضع الكثير من الخطط البعيدة، فهي تميل للخطط القصيرة، وتابعت: "كنت ابتعد بشكل سريع ولكن بعد الزواج والإنجاب الأمر تغير كثيرًا".



وعن زواجها، قالت: "قبل الزواج كانت هناك فترة اعتقدت إنني لن أحب زوجي ولكن الأمر تغير منذ 5 سنوات".



وعن مقولة أن الأنطباعات الأولى هي التي تدوم، قالت: " اعتقد أن الانطباع الأول يدوم في المظهر لكن الجوهر بيبان مع الوقت ومع التعامل فيأخذ وقتاً في ذلك".

وعن ظهورها القليل، قالت الفنانة جنات: "الكثير كان يشير إلى إصابتي بالكسوف بسبب عدم ظهوري كثيراً وعدم حضور المناسبات بشكل مكثف ولكن مع مرور الوقت الوضع تغير تماماً فبدأت الظهور في البرامج وبعض المناسبات ومؤخراً السوشيال ميديا".



وتابعت: "أن الحب الأول هو الحب الأخير و دائماً أؤمن بأن العبرة بالنهايات"، وأضافت: "دائماً أحب الارتباط بوقت زمني في إنجاز أمر ما ولكن للأسف أفشل في الكثير من الأوقات".



وكشفت إنها شاركت لأول مرة في مسابقة غنائية في المغرب بعنوان "نجوم الغد" عند بلوغها سن الثامنة.