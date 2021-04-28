جنات لـ"لأول مرة" على راديو إينرجي: الحب الأول هو الحب الأخير

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جنات لـ"لأول مرة" على راديو إينرجي: الحب الأول هو الحب الأخير
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:55 م
الفجر الفني
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حلت الفنانة جنات ضيفة على برنامج "لأول مرة"،على راديو إينرجي 92.1، البنرامج الذي تعده وتقدمه إيناس سلامة الشواف.
وقالت جنات إنها لا تضع الكثير من الخطط البعيدة، فهي تميل للخطط القصيرة، وتابعت: "كنت ابتعد بشكل سريع ولكن بعد الزواج والإنجاب الأمر تغير كثيرًا".
وعن زواجها، قالت: "قبل الزواج كانت هناك فترة اعتقدت إنني لن أحب زوجي ولكن الأمر تغير منذ 5 سنوات".
وعن مقولة أن الأنطباعات الأولى هي التي تدوم، قالت: " اعتقد أن الانطباع الأول يدوم في المظهر لكن الجوهر بيبان مع الوقت ومع التعامل فيأخذ وقتاً في ذلك".
وعن ظهورها القليل، قالت الفنانة جنات: "الكثير كان يشير إلى إصابتي بالكسوف بسبب عدم ظهوري كثيراً وعدم حضور المناسبات بشكل مكثف ولكن مع مرور الوقت الوضع تغير تماماً فبدأت الظهور في البرامج وبعض المناسبات ومؤخراً السوشيال ميديا".
وتابعت: "أن الحب الأول هو الحب الأخير و دائماً أؤمن بأن العبرة بالنهايات"، وأضافت: "دائماً أحب الارتباط بوقت زمني في إنجاز أمر ما ولكن للأسف أفشل في الكثير من الأوقات".
وكشفت إنها شاركت لأول مرة في مسابقة غنائية في المغرب بعنوان "نجوم الغد" عند بلوغها سن الثامنة.
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