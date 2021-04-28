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انخفاض أسعار النفط العالمية بسبب أزمة الهند

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
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انخفضت أسعار النفط اليوم، وذلك في ظل انتشار فائق السرعة لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وزيادة فاقت التوقعات لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، وفقا لـ"رويترز".

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات بما يعادل 0.05 في المائة إلى 66.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد زيادة 1.2 في المائة أمس الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات أو 0.08 في المائة إلى 62.89 دولار للبرميل بعد ارتفاع 1.7 في المائة أمس.

يلقي الانتشار السريع جدا لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، واليابان والبرازيل بظلال من الشك على تعافي الطلب على المدى القريب ويثبط معنويات السوق.

في غضون ذلك، أفاد مصدران بأن معهد البترول الأمريكي رصد زيادة في مخزونات النفط الخام إلى 4.319 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الأسبوعية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تحظى بمتابعة عن مزيد من الكثب الساعة 1430 بتوقيت جرينتش اليوم.

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