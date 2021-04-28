تراجع أسعار الذهب لأقل مستوى في أسبوع

تراجعت أسعار الذهب لأقل مستوى في أسبوع اليوم مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية قبل بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، وفقا لـ"رويترز".





وتراجع سعر الذهب في السوق الفورية 0.5 في المائة إلى 1767.66 دولار للأوقية بحلول 0625 بتوقيت جرينتش بعدما تراجع لأقل مستوى منذ 20 أبريل عند 1765.70 دولار في وقت سابق اليوم. وتراجع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 في المائة إلى 1769 دولارا للأوقية.





وقفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ 15 أبريل ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب.









وارتفعت ثقة المستهلك ألأمريكي لأعلى مستوى في 14 شهرا في أبريل مع عودة المزيد من الأنشطة للعمل.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المائة أمام منافسيه ما يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.





ويترقب المستثمرون الآن بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يتوقع أن يعطي دلائل عن مستقبل السياسة النقدية.





وهبط البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2933.43 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2962.50 يوم الثلاثاء.





وتراجعت الفضة 1.3 في المائة إلى 25.91 دولار للأوقية. وفقد البلاتين واحدا في المائة إلى 1216.02 دولار.



