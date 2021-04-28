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تحرك عاجل من البرلمان الإيراني ضد ظريف بعد التسريب الصوتي

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:58 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
وكالات
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استدعت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لتقديم إفادة في اللجنة حول ما جاء في التسريب الصوتي"، وذلك في أول اجتماع لها.

 

وكان أبو الفضل عموئي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، قال: "تم استدعاء ظريف لتقديم إفادة في اللجنة حول ما جاء في التسريب الصوتي، وذلك في أول اجتماع للجنة".

 

وقد أمر الرئيس حسن روحاني، وزير الاستخبارات بمعرفة ملابسات تسريب التسجيل الصوتي لظريف، الذي تضمن تصريحات مثيرة للجدل حول القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني وبعض تصرفاته.

 

وتنتظر الحكومة الإيرانية، عودة ظريف إلى إيران لتقديم إفادة حول ما جاء في التسريب.

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