قناة مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا





يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق نادي مانشستر سيتي اليوم الأربعاء في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد حديقة الأمراء لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وكان مانشستر سيتي قد تأهل بعد أن عبر عقبة فريق نادي بوروسيا دورتموند في الدور ربع النهائي بينما تمكن باريس سان جيرمان من إقصاء حامل اللقب فريق نادي بايرن ميونخ.





تذاع مواجهة الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا ويعلق عليها المعلق الكبير جواد بده.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة أيضاً عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات عبر التردد 11411 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 ومعدل الترميز 27500.