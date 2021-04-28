وزارة الزراعة ضبط أكثر من 112 طن لحوم ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الآدامي

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه نجحت في ضبط 112 طن و 973 كيلو من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر أبريل .

جاء هذا خلال تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي

وأوضحت وزارة الزراعة أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1067 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.