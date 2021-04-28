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الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع طفيف اليوم

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف اليوم قادته أسهم شركات التكنولوجيا، لكن المخاوف بشأن توقعات الشركات حدت من المكاسب، حتى مع ترقب المستثمرين قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، وفقا لـ"رويترز".

وصعد المؤشر نيكي 0.21 في المائة ليغلق عند 29053.97 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 في المائة إلى 1903 نقاط.

اليابان في أوج موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، إذ من المقرر أن تعلن شركات كبرى منها مجموعة سوني وشين-إيتسو كيميكال وتي.دي.كيه توقعاتها بعد إغلاق السوق اليوم.

وحتى الآن، أخفقت مجموعة من الشركات، منها نيدك وكانون، في تحريك معنويات المستثمرين بالرغم من تسجيل أرباح قوية نسبيا.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا، مثل فانوك المصنعة للروبوتات، 2.03 في المائة، في حين ربح سهم دايكين المنتجة لأجهزة تكييف الهواء 2.82 في المائة.

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