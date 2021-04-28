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"لافروف": العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا أسوأ مما كانت عليه خلال الحرب الباردة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قال كبير الدبلوماسيين الروس، اليوم الأربعاء، إن العلاقات مع الولايات المتحدة الآن أسوأ مما كانت عليه في زمن الحرب الباردة بسبب الافتقار إلى الاحترام المتبادل.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو مستعدة لتطبيع العلاقات مع واشنطن، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن المواقف مثل " السيادة" التي تحشد حلفاءها ضد روسيا والصين. وحذر من أنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن حوار يقوم على الاحترام المتبادل على أساس توازن المصالح، "فسنعيش في ظروف" حرب باردة "أو ما هو أسوأ".

وقال لافروف في مقابلة مع التليفزيون الروسي الرسمي: "خلال الحرب الباردة، كانت التوترات تتطاير عاليًا وغالبًا ما ظهرت حالات أزمة محفوفة بالمخاطر، ولكن كان هناك أيضًا احترام متبادل.. يبدو لي أن هناك عجزًا الآن." في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت إدارة بايدن عقوبات على روسيا بسبب تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 ولتورطها في اختراق وكالات فيدرالية للطاقة الشمسية - وهي الأنشطة التي نفتها موسكو.

وقد أمرت الولايات المتحدة بطرد 10 دبلوماسيين روس، واستهدفت عشرات الشركات والأشخاص وفرضت قيودًا جديدة على قدرة روسيا على اقتراض الأموال. وردت روسيا سريعًا بأمر 10 دبلوماسيين أمريكيين بالمغادرة، وأدرجت ثمانية مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين في القائمة السوداء وشددت متطلبات عمليات السفارة الأمريكية.

وأثناء الأمر بالعقوبات، دعا بايدن أيضًا إلى تهدئة التوترات وفتح الباب للتعاون مع روسيا في مجالات معينة. وفي مقابلة مع التلفزيون الروسي الحكومي، أشار لافروف إلى أن موسكو لديها موقف "إيجابي" تجاه اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه أضاف أن روسيا لا تزال بحاجة إلى تحليل جميع جوانب المبادرة.

وأوضح لافروف، أنه سيحضر اجتماع كبار الدبلوماسيين من دول القطب الشمالي في أيسلندا المقرر عقده الشهر المقبل وسيكون مستعدًا للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إذا انضم أيضًا إلى الاجتماع.

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