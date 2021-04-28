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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره ليفربول، يوم الأحد 2 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


ويحل فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، بينما يحل ليفربول في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

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