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بعد كسرها حاجز الألف.. إجراءات الدولة لمجابهة الموجة الثالثة من كورونا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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ارتفعت إصابات فيروس كورونا في مصر بشكل ملحوظ حيث كسرت حاجز الألف، ما جعل الحكومة تتخذ إجراءات قوية لمجابهة الموجة الثالثة من الفيروس.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات الدولة لمجابهة الموجة الثالثة من كورونا:

الإصابات تكسر حاجز الألف
كسرت إصابات فيروس كورونا في مصر، حاجز الألف في الآونة الأخيرة، حيث أعلن الدكتور مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1003 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

إجراءات احترازية
ووجهت الحكومة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة للسيطرة على انتشار الفيروس، والعبور من الموجة الثالثة التي دخلتها مصر منذ أيام قليلة.

تلقي اللقاحات
وتوسعت وزارة الصحة، في حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، ما يساعد بشكل كبير على حماية المواطنين من العدوى، أو على الأقل تقليل آثار أعراض الفيروس في حالة الإصابة به.

انتهاء الدراسة
وضمن قرارات الحكومة، إنهاء الفصل الدراسي الثاني بنهاية الشهر الجاري.

وتبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي، بعد امتحانات أبريل.

تطهير المساجد
واصلت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، القيام بأعمال التطهير والتعقيم للأماكن التي يرتادها الكثير من المواطنين بشكل يومي في رمضان لتجنب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقامت عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لعدد من المساجد الكبرى التي تشهد إقبالًا من المصلين لأداء الشعائر خلال شهر رمضان المعظم.

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