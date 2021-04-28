وكيل الأزهر السابق: فيروس كورونا يتفاقم في الصعيد.. ويوجه 3 رسائل

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن وضع أزمة فيروس كورونا يتفاقم في الصعيد وبخاصة في سوهاج، وعلى الجميع القيام بدوره حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة.





وناشد وكيل الأزهر السابق، عبر الفيس بوك، أطباء سوهاج وغيرها من محافظات الصعيد فتح عياداتهم للمرضى بالمجان أو بأجر رمزي، وعرض تطوعهم للعمل في مستشفيات العزل وعدم انتظار تكليف من وزارة الصحة، فمن يحتاجون للمساعدة هم أهلهم الذين أنفقوا عليهم حتى أصبحوا أطباء، وهم من ترددوا على عياداتهم من قبل كثيرا ودفعوا الكشف وهم سعداء لعلاج أمراضهم المعتادة، وقد جاء يوم رد الجميل، ليسطروا ملحمة يتحاكى بها في أركان المعمورة، فالوقت وقت المرحمة، فاجعلوا وزارة الصحة تعلن عن فائض عن حاجتها في المستشفيات من الكوادر البشرية، ومزاحمة عياداتكم لأعداد المعالجين في مستشفيات العزل، لأصحاب الحالات الخفيفة والعزل المنزلي، حفظكم الله وأهلنا من كل سوء، وكشف الغمة، ورفع البلاء.





وأضاف: النداء الأهم لأهلي في سوهاج وكافة محافظات الصعيد وعموم مصرنا: آن الأوان لحمل الأمور محمل الجد، والوقف الفوري للحديث عن كورونا كنزلة برد فهو ليس كذلك، وعدم اعتبار وسائل الوقاية من الترف غير الضروري، واعلموا أن تفريطكم يحملكم مسؤولية شرعية عن إصابتكم وما بعدها، فقد نهانا ربنا قائلا في كتابه: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) حفظكم الله ورفع عنا وعنكم، وجعل عيدكم سعيدا.



