رئيس محكمة استئناف القاهرة يوجه بالعمل على مراعاة تحقيق العدالة الناجزة

وجه المستشار عبده عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، العمل على مراعاة تحقيق العدالة الناجزة بشأن طعون نقض الجنح بالمحكمة.





وعلى ذلك قام المستشار الدكتور محمود عبدالفتاح عضو المكتب الفني بالمحكمة والمشرف على إدارة طعون نقض الجنح بعمل حصر لجميع الطعون المحبوس فيها المتهمين على ذمة الجنح المطعون على أحكامها بالنقض وتحديد جلسات عاجلة لجميع تلك الطعون وكذا تم تحديد جلسات لجميع الطعون على الجنح الاقتصادية وكذا الطعون على قضايا التهرب الضريبي وكذا تم الانتهاء من تحديد جلسات لجميع طعون نقض الجنح المقيدة بأرقام طعون في الفترة من ١١٢٠٢٠ حتي ٣١١٢٢٠٢٠ والتي تندرج تحت السنة ( ١١ ق ).





وجار رفع بيانات جميع الطعون السابقة على الحاسب الآلي بإدارة طعون نقض الجنح تماشيا مع التطور التكنولوجي الذي تشهده المحكمة تماشيا مع السياسة العامة للدولة بشأن سياسة التحول الرقمي.



