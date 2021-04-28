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موسيماني يتراجع ويرفض بيع "صخرة" الأهلي

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تراجع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رحيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان رامي ربيعة مدافع الفريق، على رأس قائمة المغادرين في الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل أن يتم التراجع عن رحيله بالموسم الجديد.

ويأتي تراجع المدير الفني عن رحيل ربيعة، بعدما ظهر بمستوى مميز خلال المباريات الأخيرة، في ظل الغيابات التي ضربت الفريق.

وظهر المدافع في حالة من التألق الشديد منذ عودته للمباريات بشكل أساسي، رغم تواجده فترة طويلة جدًا خارج حسابات الجهاز الفني.

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