البورصة: إيقاف التداولات بداية من غدا الخميس وحتي الاثنين القادم

أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم تعليق التداولات لمدة ثلاث ايام في ضوء قرارات رئيس الوزراء المصري بتحديد مواعيد إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد.

وقالت إدارة البورصة، إنها ستوقف التداولات يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 نظرا أجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 نظرا لأجازة بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما سيتم إيقاف تعليق التداولات يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 كونه بمناسبة عيد شم النسيم.

وأضافت البورصة، في بيانها أنه من المقرر أن يستأنف العمل بالبورصة يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021.