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البورصة: إيقاف التداولات بداية من غدا الخميس وحتي الاثنين القادم

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم تعليق التداولات لمدة ثلاث ايام في ضوء قرارات رئيس الوزراء المصري بتحديد مواعيد إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد.

 

وقالت إدارة البورصة، إنها ستوقف التداولات يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021  نظرا أجازة رسمية  بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويوم الأحد الموافق 2 مايو 2021  نظرا لأجازة بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما سيتم إيقاف  تعليق التداولات يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021  كونه بمناسبة عيد شم النسيم.

 

وأضافت البورصة، في بيانها أنه من المقرر أن يستأنف العمل بالبورصة يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021.


 

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