موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره غرناطة غدا الخميس 29 أبريل ضمن منافسات مؤجلات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره غرناطة يوم الخميس المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو.





وستذاع مباراة فريق برشلونة ضد نظيره غرناطة يوم الخميس المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.





ويحتل فريق برشلونة حاليا المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 71 نقطة بينما يتواجد غرناطة في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.



