موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أوساسونا يوم السبت المقبل 1 مايو ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره أوساسونا يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفيردو دي ستيفانو.





وستذاع مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره أوساسونا يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.





ويحتل فريق ريال مدريد حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 71 نقطة بينما يتواجد فريق أوساسونا في المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.



