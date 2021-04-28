برلماني يطالب بتحصيل رسم 1% من المستشفيات الخاصة لحل أزمة تكليف الصيادلة

تقدم النائب أشرف أمين، بمقترح إلى لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن حل أزمة التكاليف المادية لتكليف الصيادلة من خلال تحصيل رسم 1% من المنشآت الطبية والمستشفيات الخاصة لدعم التكليف، وذلك انطلاقا من دور المجلس الرقابي وسعيا إلى إنهاء أزمة تكليف الصيادلة.





وطالب النائب، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بضرورة حل أزمة تكليف الصيادلة بعد أزمة طلبة صيدلة دفعتي 2018- 2019، وذلك لإنقاذ آلاف الطلبة والأسر المصرية التي عانت في سبيل تعليم أولادها، مؤكدا أن مصر في أمس الحاجة حاليا لجهود أبنائها خاصة من الفرق والأطقم الطبية.





وأوضح، أن الأزمة بدأت دون سابق إنذار أو مبرر عندما تم تكليف ما يقرب من 10 آلاف صيدلي من جملة خريجي الدفعتين البالغ عددهم ما يقرب من 30 ألف ولم يتم تعيين ما يقرب من 20 ألف صيدلي، مشيرا إلى أن هذه السابقة هي الأولى من نوعها حيث لم يسبق من قبل التكليف الجزئي للصيادلة دون غيرهم.





ونوه النائب، بأن قانون التكليف ينص على تكليف جميع خريجين كليات الصيدلية في فترة لا تقل عن سنة، مطالبا بضرورة تنفيذ القانون وتكليف كافة خريجي الدفعتين مع العمل على إنهاء كافة المشكلات التي تقف في سبيل ذلك.





وحذر أمين، من خطورة هذه الأزمة في ضياع مستقبل العديد من الصيادلة، كما قد تؤدي إلى موجة من الغضب والاحتقان بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، وهو أمر لا تتحمله المرحلة الحالية خاصة في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا والحاجة إلى كل جندي من جنود الأطقم الطبية.



