ارتفاع الدولار يرتفع مع انتظار بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي

ارتفع الدولار قليلا اليوم مع تعلق الأنظار ببيان سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وبخطاب سيدلي به الرئيس جو بايدن في وقت لاحق من اليوم بشأن التوجهات على أمل أن يزيد ذلك من نطاق تعافي العملة بعد شهر من التراجع، وفقا لـ"رويترز".





وسجل مؤشر الدولار 91.004 بما يشكل قفزة عن أدنى مستوى منذ الثالث من مارس، والذي سجله يوم الاثنين وبلغ 90.679، لكن المستثمرين ظلوا على قناعة بأن التراجع الذي اتبعه الدولار مؤخرا لم ينته بعد.





وكتب محللون من ويستباك في مذكرة قائلين "الخلفيات وراء (مؤشر الدولار) غير جاذبة"، وتوقعوا أن يتراجع المؤشر هذا الأسبوع صوب 90.





ومن المتوقع أن يحافظ المركزي الأمريكي اليوم على ذات السياسات المتعلقة بالتيسير النقدي وسيؤكد رئيسه جيروم باول على الأرجح رسالته المؤيدة لهذا التوجه.





وتراجع اليورو 0.2 في المائة مسجلا 1.2073 دولار منخفضا عن أعلى مستوى في شهرين الذي سجله يوم الاثنين عند 1.2117 دولار.





وسجل الدولار 108.855 ين بعد أن قفز 0.59 في المائة خلال الليل، وارتفع من تعافيه عن أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 107.48 الذي بلغه الأسبوع الماضي، بما يتسق مع الارتفاعات في عائدات السندات الأمريكية.





كما تراجعت العملة اليابانية حتى مقابل العملات الأوروبية منخفضة العائد، إذ سجل أدنى مستوى في عامين ونصف العام أمام اليورو عند 131.57 وأدنى مستوى في خمس سنوات أمام الفرنك السويسري مسجلا 119.08.





وبخلاف إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لسياساته النقدية، يترقب المستثمرون أيضا أول خطاب لبايدن أمام الكونجرس بمجلسيه والمقرر أيضا في وقت لاحق اليوم.





وانخفض الدولار الأسترالي 0.3 في المائة مسجلا 0.77415 دولار أمريكي بعد أن جاءت نسبة التضخم في البلاد أضعف من التوقعات.





وعلى صعيد العملات المشفرة، وصلت إيثر لمستوى قياسي بلغ 2719.47 دولار اليوم الأربعاء قبل أن تتراجع 0.9 في المائة إلى 2596.40 دولار.





أما منافستها الأكبر بيتكوين فقد جرى تداولها عند 55809.86 دولار بما يعني أنها تواصل تعافيها من أقل مستوى في سبعة أسابيع ونصف الأسبوع الذي سجلته يوم الأحد عند 47004.20 دولار.



