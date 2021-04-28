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شركة بيونتك تؤكد أن لقاحها فعال ضد السلالة الهندية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أكدت شركة بيونتك، اليوم الأربعاء، أن لقاحها فعال ضد السلالة الهندية، حسبما أفادت وسائل إعلام أوروبية.

 

وقال رئيس "بيونتك"، إن أوروبا ستصل إلى مناعة القطيع بحلول أغسطس، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بيانًا أعلنت فيه أن نسخة كورونا المتحورة فى الهند، قد تم رصدها فى 17 دولة على الأقل حتى الآن.

 

وقالت الصحة العالمية، إن "بى.617.1" المعروفة على نطاق أوسع باسم "المتحورة الهندية"، رُصِدت فى بلدان أوروبية عدة، منها بلجيكا، وسويسرا، واليونان، وإيطاليا.

 

وكانت السلطات الصحية الهندية، سجلت أمس الأول 352.991 إصابة جديدة فى يوم واحد فى أعلى حصيلة إصابات فى العالم، إضافة إلى 2.812 وفاة فى أعلى حصيلة وطنية.

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