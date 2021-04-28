Advertisements

"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع الطلب على النفط

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
Advertisements
توقع فريق أبحاث السلع في بنك جولدمان ساكس الأمريكي اليوم أن ترتفع أسعار السلع 13.5 في المائة خلال الأشهر الستة المقبلة مع العدول عن القيود المرتبطة بفيروس كورونا وانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار، وفقا لـ"رويترز".

ويتوقع البنك الآن أن يرتفع سعر مزيج برنت إلى 80 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 77 دولار خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال البنك "نتوقع أكبر قفزة للطلب على النفط على الإطلاق، بارتفاع 5.2 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الستة المقبلة" مشيرا إلى تسارع التطعيمات في أوروبا وتحرير الطلب الكامن على السفر.

وتابع أن تخفيف قيود السفر الدولية في مايو سيقود لتعافي الطلب على وقود الطائرات بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.

ويتوقع البنك أن تتعافى أسعار الذهب عند ألفي دولار للأوقية خلال الأشهر الستة المقبلة وقال إن من السابق لأوانه أن تنافس بيتكوين المعدن الأصفر في الطلب على ملاذ آمن مضيفا أن الاثنين يمكن أن يتواجدا معا.

وتابع "في حين تستفيد بيتكوين من سيولة أكبر، إلا أنها تعاني من نقص من حيث الاستخدام الحقيقي وضعف النقاط التي تحصلها بيئيا واجتماعيا ومن حيث الحوكمة بسبب استهلاكها المرتفع للطاقة".

وأضاف البنك أن الاستهلاك المرتفع للطاقة يعرض العملة المشفرة لفقد الطلب عليها "لحفظ القيمة" لصالح منافس بتصميم أفضل.

أخبار تهمك

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يطالب بالحصول على فرصته خلال المباريات المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ ساعة و 10 دقيقة

موسيماني يتراجع ويرفض بيع "صخرة" الأهلي

منذ 39 دقيقة

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 22 ساعة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 13 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

12:36 م

موسيماني يتراجع ويرفض بيع "صخرة" الأهلي

02:17 م

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

11:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى