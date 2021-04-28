"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع الطلب على النفط

توقع فريق أبحاث السلع في بنك جولدمان ساكس الأمريكي اليوم أن ترتفع أسعار السلع 13.5 في المائة خلال الأشهر الستة المقبلة مع العدول عن القيود المرتبطة بفيروس كورونا وانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار، وفقا لـ"رويترز".





ويتوقع البنك الآن أن يرتفع سعر مزيج برنت إلى 80 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 77 دولار خلال الأشهر الستة المقبلة.





وقال البنك "نتوقع أكبر قفزة للطلب على النفط على الإطلاق، بارتفاع 5.2 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الستة المقبلة" مشيرا إلى تسارع التطعيمات في أوروبا وتحرير الطلب الكامن على السفر.





وتابع أن تخفيف قيود السفر الدولية في مايو سيقود لتعافي الطلب على وقود الطائرات بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.





ويتوقع البنك أن تتعافى أسعار الذهب عند ألفي دولار للأوقية خلال الأشهر الستة المقبلة وقال إن من السابق لأوانه أن تنافس بيتكوين المعدن الأصفر في الطلب على ملاذ آمن مضيفا أن الاثنين يمكن أن يتواجدا معا.





وتابع "في حين تستفيد بيتكوين من سيولة أكبر، إلا أنها تعاني من نقص من حيث الاستخدام الحقيقي وضعف النقاط التي تحصلها بيئيا واجتماعيا ومن حيث الحوكمة بسبب استهلاكها المرتفع للطاقة".



