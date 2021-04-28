مدبولي يوجه بمنع إقامة أي احتفالات والتعامل بحسم مع المولات والمقاهي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالسخنة باستثمارات 7.5 مليار دولار.



وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة العمل على زيادة تأمين المقاصد السياحية ورفع كفاءتها وتطويرها، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.



وشدد مدبولي، على جميع الوزارات والجهات المعنية منع إقامة أي احتفالات أو فاعليات جماهيرية مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والمقاهي التي تخالف الإجراءات الاحترازية.

