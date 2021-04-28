Advertisements

مدبولي يوجه بمنع إقامة أي احتفالات والتعامل بحسم مع المولات والمقاهي

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالسخنة باستثمارات 7.5 مليار دولار.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة العمل على زيادة تأمين المقاصد السياحية ورفع كفاءتها وتطويرها، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.

وشدد مدبولي، على جميع الوزارات والجهات المعنية منع إقامة أي احتفالات أو فاعليات جماهيرية مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والمقاهي التي تخالف الإجراءات الاحترازية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مولات مقاهي مصر مدبولي كورونا

أخبار تهمك

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 14 ساعة

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي يطالب بالحصول على فرصته خلال المباريات المقبلة

منذ أقل من ساعتين

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 14 ساعة

بعد كسرها حاجز الألف.. إجراءات الدولة لمجابهة الموجة الثالثة من كورونا

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يتراجع ويرفض بيع "صخرة" الأهلي

منذ 43 دقيقة

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. غلق مطاعم ومقاهي وكافيهات وكافتيريات المنيا

الاستعانة بفريق لتعقيم مباني ومنشآت وزارة التنمية المحلية "صور"

لمواجهة كورونا.. فض تجمعات سوق "أبو فليو" بالمنيا (صور)

جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية على عدد من المقاهي (صور)

فيها حاجة حلوة.. شباب يتبرعون ببوابة تعقيم لمسجد أبو العباس بالإسكندرية (صور)

النائبة فايقة فهيم تطالب بمنع الشيشة الإلكترونية في المقاهي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

12:36 م

موسيماني يتراجع ويرفض بيع "صخرة" الأهلي

02:17 م

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

11:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى