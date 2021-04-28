رئيس الوزراء يمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية: "الإصابات متسارعة"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة.





وخلال الاجتماع، جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس.



