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رئيس الوزراء يمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية: "الإصابات متسارعة"
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:38 م
مارينا بشارة
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة.
وخلال الاجتماع، جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس.
وشدد مدبولي، على جميع الوزارات والجهات المعنية منع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فورا.
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