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البورصة تنهي تعاملات اليوم على خسائر بقيمة 4 مليار جنيه

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:37 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد عصام
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أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي تراجعات جماعية، وخسر رأسمالها السوقي نحو 4.2 مليار جنيه ليهبط إلى مستويات 650.713 مليار جنيه.

 

وتراجع  المؤشر الرئيسي " egx30" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستويات 10475.26 نقطة،  وتراجع "egx70 " مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01% إلى مستوى 2058.98 نقطة،  وطالت الخسائر المؤشر الأوسع نطاقا متساوي الأوزان "egx100" بنسبة 0.98% إلى مستوي 2974.07 نقطة.

 

 

وبلغ إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة نحو 1 مليار جنيه بالتداول على 322 مليون ورقة مالية وبتنفيذ 32 ألف عملية، بينما بلغ إجمالي التداولات في سوق خارج المقصورة 9 مليار جنيه بالتداول على 37.9 مليون  ورقة مالية.

 

واتجهت إجمالي تعاملات المستثمرين المصريين الافراد والمؤسسات نحو البيع بصافي 11.7  مليون  جنيه،   وحقق إجمالي تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 20 مليون جنيه، بينما حقق المستثمرون العرب صافي مشتريات بقيمة 32 مليون  جنيه.

 

 

ومن المقرر أن تشهد البورصة توقف تعاملاتها وفقا إجازات رسمية بالبلاد بداية من غدا الخميس وحتى الاثنين القادم.

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