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نجم واتانجا مرشح للانضمام إلى الزمالك

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض الليبيري أوجستين أوتو نجم واتانجا الليبيري على إدارة الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك عقب تألقه بشدة في الموسم الحالي مع فريقه الليبيري.

وحسمت إدارة الزمالك قرارها برفض اتخاذ أي خطوة في الصفقة أو فتح أية مفاوضات مع أوتو إلا بعد الحصول على موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وعرض جميع فيديوهات النجم الليبيري على الجهاز الفني بالكامل من أجل تقييمه فنيا قبل فتح باب المفاوضات بشكل رسمي.

ويعتبر أوتو من أبرز مهاجمي الدوري الليبيري في الموسم الحالي، تمكن من تسجيل 19 هدف خلال 20 مباراة وصنع 3 أهداف آخرين لزملائه ليكون هداف الدوري الليبيري في الموسم الحالي.

وألمح مصدر داخل الزمالك أنه في حالة إعجاب الجهاز الفني للفريق بإمكانات أوتو فإنه سيتم عرض الحضور عليه لفترة معايشة مع الزمالك لتقييم مستواه في الملعب وليس بالفيديوهات.

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