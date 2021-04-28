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موعد مباراة آرسنال وفياريال في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق آرسنال الإنجليزي مبارة فريقهم أمام فياريال الإسباني في الدور قبل النهائي من الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

و تأهل آرسنال إلى ادور نصف النهائي بعد أن اكتسح سلافيا براج التشيكي في دور الثمانية يخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع بينما صعد فياريال عقب تغلبه على دينامو زغرب الكرواتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويسعى فياريال لتحقيق الفوز على الجانرزبأفضل نتيجة ممكنة من أجل التأهل إلى المباراة النهائية في حين يخطط آرسنال لإسقاط فياريال في عقر داره وتسهيل مهمته في مباراة العودة والتأهل إلى النهائي خاصة وأن المدفعجية يطمحون في حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخهم.

ويستضيف فياريال نظيره آرسنال يوم الخميس الموافق 29 أبريل2021 وذلك ضمن مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي والمقرر إقامتها على على ملعب لا سيراميكا.

وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وسيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

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