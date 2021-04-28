Advertisements

الصين تنتقد اليابان بسبب تصريفها المياه المعالجة في فوكوشيما

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
جددت الصين انتقاداتها، اليوم الأربعاء، لقرار اليابان إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المحطمة في المحيط الهادي.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان قرار تسريب المياه خلال العامين المقبلين بأنه إجراء لتوفير المال وهو "غير مسؤول علي الاطلاق". كما رفض تشاو الشكاوى اليابانية بشأن تغريدة أرسلها في وقت سابق ينتقد فيها قرار اليابان قائلًا إنه من النفاق أن لا تسمح اليابان للآخرين بالانتقاد عندما تفشل في مراعاة مخاوف جيرانها.

وقال تشاو في إيجاز يومي: "يلعب بعض المسؤولين اليابانيين دور الصم والبكم.. إذن لماذا هم غاضبون للغاية بشأن هذه الصورة؟ يجب على الجانب الياباني الاعتراف بمسؤوليته والوفاء بالتزاماته الدولية وإلغاء قراره الخاطئ.

كان قرار اليابان متوقعًا منذ فترة طويلة، لكنه تأخر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والاحتجاجات. وأقره وزراء الحكومة باعتباره الخيار الأفضل، على الرغم من معارضته الشديدة من قبل الصيادين والمقيمين وجيران اليابان. تم استخدام المياه لتبريد الوقود المنصهر في المحطة النووية التي تضررت من زلزال وتسونامي هائل عام 2011، لكن ستكون الخزانات التي يتم تخزينها فيها ممتلئة بحلول العام المقبل.

وفي يوم الأربعاء أيضًا، قالت اليابان إن جيشها رفع مستويات الحذر حول جزر بحر الصين الشرقي غير المأهولة التي تسيطر عليها، لكن تطالب بكين بها أيضًا بعد مرور ست سفن حربية صينية بالقرب من المنطقة وحلقت طائرة هليكوبتر استطلاع باتجاهها.

صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو للصحفيين بأن قوة الدفاع الذاتي البحرية أكدت أن أسطولًا صينيًا مكونًا من ست سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات لياونينغ ويتضمن مدمرات صاروخية موجهة وفرقاطة أبحرت شمالًا بين أوكيناوا وجزيرة مياكو القريبة لدخول منطقة بحر الصين الشرقي.

وقال كاتو إن البحرية اليابانية رصدت يوم الثلاثاء طائرة هليكوبتر صينية أقلعت من لياونينغ وحلقت في نطاق 50-100 كيلومتر (30-60 ميلا) من الجزر، مما دفع الطائرات المقاتلة التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية إلى التدافع.

وتطالب تايوان أيضًا بالجزر التي تسمى سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين. في حين كانت العلاقات هادئة نسبيًا مؤخرًا، لا يزال العديد من الصينيين مستائين بشدة من غزو اليابان واحتلالها في الماضي للصين ويتوقعون أن تتخذ حكومتهم موقفًا متشددًا ضد طوكيو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فوكوشيما اليابان المياه المشعة الصين

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يتراجع ويرفض بيع "صخرة" الأهلي

منذ 40 دقيقة

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 9 ساعات

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

منذ حوالي 3 ساعات

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يطالب بالحصول على فرصته خلال المباريات المقبلة

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

اليابان تحتج على النشاط الصيني بالقرب من الجزر المتنازع عليها

وزير خارجية الصين يجتمع مع رئيس الوزراء الياباني الجديد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

12:36 م

موسيماني يتراجع ويرفض بيع "صخرة" الأهلي

02:17 م

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

11:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى