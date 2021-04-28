الصين تنتقد اليابان بسبب تصريفها المياه المعالجة في فوكوشيما

جددت الصين انتقاداتها، اليوم الأربعاء، لقرار اليابان إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المحطمة في المحيط الهادي.





ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان قرار تسريب المياه خلال العامين المقبلين بأنه إجراء لتوفير المال وهو "غير مسؤول علي الاطلاق". كما رفض تشاو الشكاوى اليابانية بشأن تغريدة أرسلها في وقت سابق ينتقد فيها قرار اليابان قائلًا إنه من النفاق أن لا تسمح اليابان للآخرين بالانتقاد عندما تفشل في مراعاة مخاوف جيرانها.





وقال تشاو في إيجاز يومي: "يلعب بعض المسؤولين اليابانيين دور الصم والبكم.. إذن لماذا هم غاضبون للغاية بشأن هذه الصورة؟ يجب على الجانب الياباني الاعتراف بمسؤوليته والوفاء بالتزاماته الدولية وإلغاء قراره الخاطئ.





كان قرار اليابان متوقعًا منذ فترة طويلة، لكنه تأخر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والاحتجاجات. وأقره وزراء الحكومة باعتباره الخيار الأفضل، على الرغم من معارضته الشديدة من قبل الصيادين والمقيمين وجيران اليابان. تم استخدام المياه لتبريد الوقود المنصهر في المحطة النووية التي تضررت من زلزال وتسونامي هائل عام 2011، لكن ستكون الخزانات التي يتم تخزينها فيها ممتلئة بحلول العام المقبل.





وفي يوم الأربعاء أيضًا، قالت اليابان إن جيشها رفع مستويات الحذر حول جزر بحر الصين الشرقي غير المأهولة التي تسيطر عليها، لكن تطالب بكين بها أيضًا بعد مرور ست سفن حربية صينية بالقرب من المنطقة وحلقت طائرة هليكوبتر استطلاع باتجاهها.





صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو للصحفيين بأن قوة الدفاع الذاتي البحرية أكدت أن أسطولًا صينيًا مكونًا من ست سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات لياونينغ ويتضمن مدمرات صاروخية موجهة وفرقاطة أبحرت شمالًا بين أوكيناوا وجزيرة مياكو القريبة لدخول منطقة بحر الصين الشرقي.





وقال كاتو إن البحرية اليابانية رصدت يوم الثلاثاء طائرة هليكوبتر صينية أقلعت من لياونينغ وحلقت في نطاق 50-100 كيلومتر (30-60 ميلا) من الجزر، مما دفع الطائرات المقاتلة التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية إلى التدافع.



