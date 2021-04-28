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بنك سنغافورة المركزي: نمو الناتج المحلي 6% في 2021

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
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أعلن البنك المركزي في سنغافورة اليوم الأربعاء أن النمو الاقتصادي في البلاد قد يفوق الحد الأعلى للتوقعات السابقة، وهو 6%، إذا صمد الطلب العالمي ولم تكن هناك موجة جديدة محلية لوباء كورونا.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة النقد السنغافورية التى تعتبر البنك المركزى والهيئة التنظيمية المالية فى سنغافورة ، فإنه "من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 الحد الأعلى لنطاق التوقعات الرسمية، وهو 4% إلى 6%، في حالة عدم حدوث انتكاسة كبيرة في النشاط مثل ضعف الانتعاش للاقتصاد العالمي أو زيادة في حالات العدوى المحلية "، بحسب "الألمانية".

ومع ذلك ، قالت الهيئة إن النمو سيكون متفاوتا وإن "التكهنات تظل ضعيفة" للقطاعات التي تضررت بشدة من الوباء والقيود ذات الصلة، وخاصة السياحة.

وعلى الرغم من أن سنغافورة سعت إلى إقامة روابط سفر تجارية مع العديد من البلدان وأعلنت هذا الأسبوع عن أن "فقاعة سفر" طال انتظارها مع هونج كونج ستنطلق في نهاية مايو، حذرت الهيئة من أن "إعادة فتح مبكرة وواسعة النطاق للحدود الدولية لا تزال غير مرجحة".

وتقلص اقتصاد سنغافورة بنسبة قياسية بلغت 5.4% العام الماضي، مع حدوث معظم الضرر خلال فترة إغلاق في الربع الثاني.

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