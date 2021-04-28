نجيب محفوظ أبرز مشهور بقهوة عكاشة بباب الشعرية مع الليثي وصيام بإذاعة الشرق الأوسط





يتناول الاعلامي د. عمرو الليثي والفنان احمد صيام في الحلقة اليوم الاربعاء السادس عشر من شهر رمضان من برنامج " رمضان المصري علي القهوة " عبر اثير الشرق الاوسط ، الحديث عن



ويقول الفنان أحمد صيام : ان الفتوة الحقيقي في روايات نجيب محفوظ كان هوه نجيب محفوظ نفسه ،وناس كتير ماكانتش تعرف انه كان شخصيا في شبابه فتوة في باب الشعرية وان شخصية عاشور الناجي في الحرافيش كانت لفتوة حقيقي اسمه عرابي في ميدان الجيش ..



ويعقب عمرو الليثي : عرابي فتوة باب الشعرية كان عنده قهوة شهيرة باسمه من التلاتينات ولسه مكانها موجود حتى الان ؟



ويرد صيام : عارف.. وقعدت عليها من كام سنة وزعلت لانها بقت مهملة ، ولسه في ناس فاكرة حكايات عرابي وبتحكي عنه اساطير !؟ .. دول بيشبهوه بأدهم الشرقاوي وروبن هود اللي كان بيضرب الاغنيا وياخد فلوسهم ويوزعها عالغلابه ..



ويقول عمرو الليثي : في روايات نجيب محفوظ سنجد دائما فتوة طيب وفتوة شرير .. ، وقهوة عرابي اللي في باب الشعرية دي قالوا عنها برضه انها كانت مكان تجمع الوطنيين اللي كانوا بيطالبوا بالاستقلال و كانوا بيطلعوا في المظاهرات ضد الانجليز ..



ويعقب صيام : على فكرة نجيب محفوظ عاش في باب الشعرية فترة مهمه من حياته بعد مااهله عزلوا من الجمالية ، وكتب ان طبقة الافنديةوالموظفين اتنقلت من المحروسه القديمة لباب الشعرية باعتبارها حي راقي وجديد ، لكنه شخصيا فضل طول عمره مرتبط عاطفيا بالجمالية اللي كتب عن حاراتهاوازقتها اجمل رواياته..



ويشير عمرو : ان نجيب محفوظ كانت بتجمعه صداقة قوية مع الفنان محمد عبد الوهاب لانه كان من سكان باب الشعرية ؟ وكان بيحب كمان افلام ومسرحيات الفنان عبد المنعم مدبولي لانه برضه كان من سكان باب الشعرية ؟



ويرد صيام : ماهو الاديب الكبير كان ابن بلد اصلي وكان عاشق للمحروسه بشوارعها وأزقتها وحواريها .. وباب الشعرية بالذات كان حي عبارة عن خليط من الطبقة المتوسطة والتجار واولاد البلد الجدعان ..



وتابع عمرو : نجيب محفوظ اظهر قهوة عرابي وهي القهوة الوطنية ، في رواية "الكرنك "وفي اعمال كتير .. ولهذا خرج جيل كامل من كتاب الرواية الكبار بيحترم عالم القهوة وبيستلهم اعماله من اجواءها زي خيري شلبي وجمال الغيطاني ومكاوي سعيد .. وغيرهم



البرنامج يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه، ويخرجه الإذاعي تامر حسني.



يذاع برنامج " رمضان المصري علي القهوة " في الساعة ٥:٢٥ عصراً قبل الإفطار، من الأحد إلى الخميس خلال شهر رمضان، ويعاد إذاعته في الساعة 9:10 صباحا.