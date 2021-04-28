ولاية هندية تتخلى عن خطة لتلقيح من فوق 18 عاما بسبب نقص اللقاحات

نقلت وكالة رويترز الإخبارية عن وزير الصحة الهندي قوله إن ولاية ماهاراشترا الغربية بالهند - موطن العاصمة المالية مومباي - لن تمضي في خطة لفتح التطعيم ضد فيروس كورونا للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا اعتبارًا من 1 مايو بسبب نقص الجرعات.



وقال وزير الصحة "راجيش توب" للصحفيين إن الدولة قد تمدد إجراءات الإغلاق لمدة أسبوعين آخرين حتى منتصف مايو.



كانت ولاية ماهاراشترا أكثر الولايات تضررًا في البلاد وهي من بين عدد من الذين يعانون من نقص حاد في الأكسجين اللازم لعلاج المرضى المصابين بأمراض خطيرة.