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موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق الجونة يوم الجمعة المقبل 30 أبريل، على ملعب القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والجونة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة عشرة، من الدوري المصري الممتاز.

وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات، وتعادل في ثلاثة، وخسر مباراة واحدة فقط.

بينما يتواجد الفريق البورسعيدي في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، من 18 مباراة.

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