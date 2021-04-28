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ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجرت صحيفة بيلد الألمانية مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في إستقرار إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على بديل الدولي المصري محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب وضع الدولي الانجليزي جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند على رأس إهتمامات الريدز خلال الصيف القادم.

في الوقت الذي أوضحت فيه الصحيفة إلى أن ليفربول لن يستطيع الحصول على خدمات سانشو بمبلغ أقل من 100 مليون جنيه إسترليني.

وتابع التقرير أن الصفقة لا يمكن أن سوى تتم في حالة رحيل محمد صلاح خلال الصيف القادم الأمر الذي سيؤدي إلى توفر مبلغ لصفقة الريدز الجديدة.

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ليفربول سانشو دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند

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