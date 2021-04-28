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عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شهدت الساعات الماضية ظهور بعض الأنباء التي تفيد برحيل واحد من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد أن تلقى عرض للرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي أن جميع الأخبار التي تحدثت عن رحيل محمود عبد المنعم كهربا عارية تمامًا من الصحة خاصةً أن الإدارة لم تتلقى أي عروض لضم اللاعب مؤخرًا.

وأوضح أن مثل هذا الأنباء الغير صحيحة الهدف منها تشتيت ذهن اللاعب خاصةً أن المارد الأحمر تنتظره الكثير من المباريات المهمة على المستوى المحلي والأفريقي.

يُذكر أن كهربا كان قد تعرض للإيقاف لمدة شهر بسبب مشكلة بينه وبين المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قبل أن يتم العفو عنه والعودة للمشاركة الأساسية.

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كهربا الأهلي

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