69 سفينة محملة بالسلع الإستراتيجية تدخل ميناء الإسكندرية

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نشاطًا في حركة السفن والبضائع والحاويات، إذ بلغ إجمالي عدد السفن المترددة على الميناء 69 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.



وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 124 ألف و900 طن وتشمل غلال ومواد بترولية وبضائع عامة.



وأشار بريقع، إلى خروج قطارين محملين بالغلال من ميناء الإسكندرية، أحدهما يضم 23 عربة متجه إلى المنيا، والثاني يضم 25 عربة متجه إلى شبرا.



وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة بلغ 1573 حاوية، فضلًا عن دخول وخروج 5 آلاف و553 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.