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حقيقة بيع نادي آرسنال.. طالع التفاصيل

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
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نفت عائلة كرونكي، التي تملك نادي آرسنال، أي رغبة لديها في بيع النادي، بعد شائعات ربطت الشريك المؤسس لمنصة "سبوتيفاي" دانييل إيك والعديد من اللاعبين بعرض لشرائه.

وبحسب شائعات، اتحد دانييل إيك واللاعبون تييري هنري ودينيس بيركامب وباتريك فييرا لتقديم عرض ينهي فترة إدارة عائلة كرونكي، التي تتعرض لانتقادات من قبل مشجعين خاصة بعد توريط النادي في مسألة المشاركة ببطولة دوري السوبر الأوروبي التي لم تكتمل.

لكن الأسرة الأمريكية نفت من خلال بيان أن يكون لديها رغبة في بيع النادي الإنجليزي.

وقالت العائلة "في الأيام الأخيرة رأينا تكهنات في وسائل الإعلام حول عرض محتمل لبيع آرسنال. نحن ملتزمون بنسبة 100% ولن نبيع أي حصة في النادي. لم نتلق أي عروض ولن نفكر فيها".

وزادت الشائعات حول بيع النادي بعد المباراة التي خاضها أمام إيفرتون الجمعة الماضي، عندما اندلعت احتجاجات ضد الملاك في محيط استاد الإمارات.

يشار إلى أن أرسنال من الأعضاء المؤسسين للدوري الأوروبي الممتاز، لكنه بدأ إجراءات خروجه منها مثل باقي الأندية الإنجليزية، لدى رؤية ردة فعل الجماهير إزاء هذا القرار.


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