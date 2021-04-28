موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري





يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق المقاولون العرب غدًا الخميس، على ملعب القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر، من الدوري المصري الممتاز.





وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويحتل الفارس الابيض صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، بينما يتواجد ذئاب الجبل في المركز 13 برصيد 18 نقطة، من 18 لقاء.



