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تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الخميس، الموافق 29 أبريل 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 مايو 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

اعتبارا من يوم الخميس الموافق 29 أبريل أرتفاع في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهار علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلا علي كافة الأنحاء.

غدا الخميس:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

يوم الجمعة المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد

يوم السبت المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

يوم الأحد المقبل:

نشاط الرياح على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد

يوم الإثنين المقبل:

نشاط الرياح على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد

يوم الثلاثاء المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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