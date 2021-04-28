علي جمعة: الصحابة زاروا الأهرامات ولم يعتدوا على الآثار (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت، كان عاشق للنبي –صلى الله عليه وسلم-، وعندما جاء لمصر كان يبحث عن القرية التي منها مارية القبطية، والدة إبراهيم، فوجدها وقيل أنها قرية حفن في صعيد مصر، فتحدث مع معاوية أن يخفف عنهم الخراج، وذهب هناك وبنى مسجدًا، وسمي مسجد الشيخ عبادة، وهناك قرية في الصعيد باسمه.



وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "مصر أرض الصالحين" على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن عبادة بن الصامت تولى القضاء في فلسطين وفي الشام، وكان معين نفسه رقيب على معاوية، في الشام، حتى مل معاوية وارسل لعثمان بن عفان، وقال له إما أن تأخذه عندك أو أترك له الشام.



وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن عبادة بن الصامت، عاش في مصر لفترة طويلة، نتيجة التوائم مع الجو الذي يعيشه المصريين، وكان المصرين يقدروه، مشددًا على أن المسلمين أبهروا العالم بأخلاقهم، فالإسلام دخل في إفريقيا وشرق آسيا وأوروبا بالنموذج والمثال الصالح، منوهًا بأن الصحابة زاروا الأهرامات وكتبوا عليها "فلان" يوحد الله، وتركوا المسلات والأهرامات وأبو الهول والآثار الفرعونية ولم يعتدوا عليها.

