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محافظ الإسكندرية يستقبل سفير إندونسيا لبحث التبادل التجاري

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الإربعاء، سفير أندونسيا بالقاهرة " لطفي رؤوف" والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين وإقامة اتفاقيات تعاون فى مختلف المجالات.

في البداية؛ رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، والحرص علي استمرار تلك العلاقات القوية علي كافة الأصعدة وخاصة العلاقات الاقتصادية والثقافية، وذلك في ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ورحب المحافظ بكافة أوجه التعاون مع سفارة أندونسيا، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وأشار إلي حجم التبادل بين البلدين الذي أرتفع بنسبة 3% بزيادة أعلى من معدلاتها في السنوات الماضية، وفي شهري يناير وفبراير من هذا العام ارتفع التبادل التجاري بنسبة 90% عن 2020، وذلك في ظل الوقت العصيب الذي يمر به العالم من جراء جائحة كورونا.

كما أعرب عن استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم وتذليل العقبات أمام الطلاب الإندونيسيين بالإسكندرية.

من جانبه؛ وجه السفير الشكر إلي المحافظ علي حفاوة الاستقبال معربا عن سعادته بزيارة الإسكندرية. وأثنى على النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن كلا البلدين لديهما فرصة عظيمة للنمو معا بشكل جيد جدا.

وتوجه السفير بالشكر لمحافظ على رعايته للطلاب الإندونسيين بالإسكندرية، لافتًا إلى أن مصر تستضيف أكبر عدد طلابي من إندونسيا في هذه المنطقة ويبلغ عددهم 10 ألاف وتستقبل الإسكندرية 240 طالبًا.
وأكد علي ضرورة إقامة إتفاقيات توأمة مع إحدي المدن الإندونيسية.
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير إندونسيا لبحث التبادل التجاري
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير إندونسيا لبحث التبادل التجاري
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير إندونسيا لبحث التبادل التجاري
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير إندونسيا لبحث التبادل التجاري
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير إندونسيا لبحث التبادل التجاري
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير إندونسيا لبحث التبادل التجاري
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير إندونسيا لبحث التبادل التجاري
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير إندونسيا لبحث التبادل التجاري

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