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محافظ البحر الأحمر: تسمية وترقيم الشوارع للتيسير على المواطنين

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أنه تم البدء في تركيب لافتات أسماء الشوارع لأول مرة في مدن المحافظة ( الغردقة - رأس غارب - سفاجا - القصير - مرسى علم)، وذلك تأكيدًا لتعهده للمواطنين بسرعة تسمية وترقيم الشوارع والمنازل بالمحافظة.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أنه البدء الفعلي في تسمية وترقيم الشوارع والمنازل، وجاء ذلك استجابة لمطالب أبناء المحافظة والزائزين من المصريين والأجانب، وذلك للتيسير عليهم، حيث انهم يواجهون صعوبات شديدة في الوصول إلى الأماكن التي يريدونها لعدم وجود أسماء للشوارع أو أرقام للمنازل، والموجود أسماء مناطق فقط.

وأوضح المحافظ أن تسمية وترقيم الشوارع والمنازل في غاية الأهمية، لأنه يضمن سرعة حصول المواطنين على حقوقهم بصفة عامة، وعلى خدمات الإغاثة مثل سيارات الإسعاف والحماية المدنية بصفة خاصة، فضلًا عن ضمان وصول المراسلات إلى أصحابها وفقًا لاسم الشارع ورقم المنزل.. إلخ.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أنه تم البدء في تركيب لافتات أسماء الشوارع الرئيسية بمختلف المدن كمرحلة أولى، لافتًا إلى أنه سيتم تركيب لافتات أسماء الشوارع الفرعية كمرحلة ثانية، كما سيتم قريبًا الإعلان عن توقيتات لتسليم المواطنين أرقام المنازل الموجود عليها إسم الشارع ورقم المنزل في المرحلة الثالثة، وذلك في ضوء التطوير المستمر بمحافظة البحر الأحمر بصفة خاصة، والجهود التنموية بالدولة بصفة عامة.
محافظ البحر الأحمر: تسمية وترقيم الشوارع للتيسير على المواطنين
محافظ البحر الأحمر: تسمية وترقيم الشوارع للتيسير على المواطنين
محافظ البحر الأحمر: تسمية وترقيم الشوارع للتيسير على المواطنين
محافظ البحر الأحمر: تسمية وترقيم الشوارع للتيسير على المواطنين
محافظ البحر الأحمر: تسمية وترقيم الشوارع للتيسير على المواطنين
محافظ البحر الأحمر: تسمية وترقيم الشوارع للتيسير على المواطنين

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