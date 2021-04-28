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وزير الخارجية: إثيوبيا رفضت وساطات لحل أزمة سد النهضة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور عبد الحي عبيد، اليوم الأربعاء، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة، وذلك بحضور وزير الخارجية السفير سامح شكري، ورئيس لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والفريق أسامة الجندي و‏محمد هيبة رئيس لجنه حقوق الإنسان.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن أزمة السد الإثيوبي تواجه تعنتا من جانب إثيوبيا، موضحا أن أديس أبابا رفضت بعض الوساطات لحل الأزمة.

وأكد وزير الخارجية، أنه حريص على التنسيق مع المجالس النيابية، مشيرا إلى حرصه على الالتقاء بأعضاء مجلس الشيوخ الذي له دور في دعم السياسة الخارجية للدولة في ظل التحديات التي لا تزال تؤثر على استقرار الأمن القومي المصري والإقليمي.

وأضاف شكري، أن العالم يشهد تغييرات وأن السياسة المصرية قائمة على رصيد طويل من العلاقات الخارجية للدولة، بخلاف دورها الريادي في المنطقة وما وصلنا إليه من قدرات للعب دور أساسي على الساحة الإقليمية والدولية.

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