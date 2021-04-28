رئيس جامعة الفيوم يعلن صدور اللائحة الداخلية لكلية الألسن (مستند)

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عن أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدر القرار الوزاري رقم (١٤٦٧) بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢١ بشأن صدور اللائحة الداخلية لكلية الألسن جامعة الفيوم (مرحلة الليسانس) بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٥٨٦) بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢١ بإنشاء كلية الألسن بجامعة الفيوم.



