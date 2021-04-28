نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال مارس بنسبة 5.2 %

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال مارس الماضي بنسبة 5.2 في المائة سنويا لتصل قيمتها إلى 13.498 تريليون ين، وفقا لـ"الألمانية".





وجاءت أرقام مبيعات التجزئة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أعلى من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نموها بنسبة 4.7 في المائة فقط بعد تراجعها بنسبة 1.5 في المائة سنويا خلال فبراير الماضي.





في الوقت نفسه سجلت المبيعات خلال الشهر الماضي زيادة شهرية بنسبة 1.2 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 3.1 في المائة خلال الشهر السابق.





وارتفعت مبيعات التجزئة في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي ككل بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 0.4 في المائة عن الربع الأخير من العام الماضي إلى 37.228 تريليون ين.



