Advertisements

نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال مارس بنسبة 5.2 %

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
Advertisements
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال مارس الماضي بنسبة 5.2 في المائة سنويا لتصل قيمتها إلى 13.498 تريليون ين، وفقا لـ"الألمانية".

وجاءت أرقام مبيعات التجزئة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أعلى من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نموها بنسبة 4.7 في المائة فقط بعد تراجعها بنسبة 1.5 في المائة سنويا خلال فبراير الماضي.

في الوقت نفسه سجلت المبيعات خلال الشهر الماضي زيادة شهرية بنسبة 1.2 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 3.1 في المائة خلال الشهر السابق.

وارتفعت مبيعات التجزئة في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي ككل بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 0.4 في المائة عن الربع الأخير من العام الماضي إلى 37.228 تريليون ين.

أخبار تهمك

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ 37 دقيقة

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 10 ساعة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يطالب بالحصول على فرصته خلال المباريات المقبلة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

رئيس الوزراء يمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية: "الإصابات متسارعة"

منذ ساعة و 11 دقيقة

موسيماني يتراجع ويرفض بيع "صخرة" الأهلي

منذ ساعة و نصف

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

منذ ثلث ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة الموسم

03:28 م

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

12:36 م

موسيماني يتراجع ويرفض بيع "صخرة" الأهلي

02:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى