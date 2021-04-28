ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ فبراير 2020

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أبريل الحالي بأكثر من التوقعات، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2020.





وارتفع مؤشر معهد كونفرانس بورد لثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 121.7 نقطة مقابل 109 نقاط خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات المعدلة، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 112 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 109.7 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات الأولية.





جاء الارتفاع الذي تجاوز التوقعات، للمؤشر الرئيسي مع ارتفاع مؤشر الثقة في الوضع الراهن إلى 139.6 نقطة خلال أبريل الحالي مقابل 110.1 نقطة خلال مارس الماضي.





في الوقت نفسه ارتفعت نسبة المستهلكين الذين قالوا إن حالة الأعمال جيدة إلى 23.3% خلال الشهر الحالي مقابل 18.3% خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت نسبة الذين قالوا إن الحالة سيئة إلى 24.8% مقابل 30.1% خلال الفترة نفسها.





وكان تقرير جامعة ميشيجان الصادر يوم الجمعة الماضي قد اشار إلى ارتفاع مؤشر الجامعة لقياس ثقة المستهلك وفقا للقراءة الأولية إلى 86.5 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 84.9 نقطة خلال مارس، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 89.6 نقطة.





ورغم الارتفاع الأقل من التوقعات مازال المؤشر عند أعلى مستوياته منذ سجل 89.1 نقطة في مارس 2020.

ووفقا للألمانية جاء ارتفاع المؤشر الرئيسي لثقة المستهلكين مع تحسن المؤشر الفرعي لقياس تقييم المستهلكين للأوضاع الراهن إلى 97.2 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 93 نقطة خلال الشهر الماضي.





في الوقت نفسه استقر المؤشر الفرعي لتوقعات المستهلكين عند مستوى 79.7 نقطة خلال الشهر الحالي دون تغيير.



